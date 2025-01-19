الركابي يكشف عن محادثات بين الحكومة وقادة الفصائل.. هل سيحل الحشد الشعبي؟

وأكد الركابي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه فضائية السومرية، أن الحشد يعتبر "خطاً أحمر" لا يمكن حله نهائيا، لكنه أشار إلى وجود حوار مستمر بين وقادة الفصائل المسلحة لانتفاء سبب وجود هذه الفصائل.وأوضح، أن "إخراج القوات الأمريكية من قد يساهم في إرسال رسالة تطمينية للفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن العلاقة بين من جهة، وأمريكا وإيران من جهة أخرى، تتسم بالتوازن الإيجابي، حيث أكد أن على صداقة قوية مع أمريكا ولا يقف في "المنطقة الرمادية" بين القوى الإقليمية".وأضاف أن "هناك حوارا جادا بين والفصائل المسلحة لتحقيق حلول سلمية في هذا الإطار، مؤكدا أن يواصل تعزيز علاقاته مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة".