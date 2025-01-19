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الركابي يكشف عن محادثات بين الحكومة وقادة الفصائل.. هل سيحل الحشد الشعبي؟

خاص السومرية

2025-01-19 | 15:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الركابي يكشف عن محادثات بين الحكومة وقادة الفصائل.. هل سيحل الحشد الشعبي؟
1,833 مشاهدة

أكد المحلل السياسي وائل الركابي، أن وجود دونالد ترامب في رئاسة الحكومة الأمريكية لا يسبب أي أزمة للعراق.

وأكد الركابي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه فضائية السومرية، أن الحشد الشعبي يعتبر "خطاً أحمر" لا يمكن حله نهائيا، لكنه أشار إلى وجود حوار مستمر بين الحكومة العراقية وقادة الفصائل المسلحة لانتفاء سبب وجود هذه الفصائل.

وأوضح، أن "إخراج القوات الأمريكية من العراق قد يساهم في إرسال رسالة تطمينية للفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن العلاقة بين العراق من جهة، وأمريكا وإيران من جهة أخرى، تتسم بالتوازن الإيجابي، حيث أكد أن العراق حافظ على صداقة قوية مع أمريكا ولا يقف في "المنطقة الرمادية" بين القوى الإقليمية".

وأضاف أن "هناك حوارا جادا بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة لتحقيق حلول سلمية في هذا الإطار، مؤكدا أن العراق يواصل تعزيز علاقاته مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة".
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