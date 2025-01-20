قرار حكومي بتمليك الاراضي المتجاوز عليها لشاغليها مقابل مبلغ

لاقى قرار تمليك الاراضي المتجاوز عليها لشاغليها ترحيبا من قبل مواطنين داخل العاصمة بغداد، مطالبين بان يكون المبلغ المالي الذي سيتم استحصاله مقابل الاراضي مناسبا لوضعهم المعيشي.



