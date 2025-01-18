صراع "القروش"..بغداد واربيل ونزاع الاموال

صراع يمكن وصفه بـ"صراع القروش"، فكل قرش مرسل من الى مرصود من الجانبين، لكن كلاهما يختلفان في طريقة العد، وهي حالة ليست بالجديدة، لكن هذه المرة وصلت لمديات معقدة دفعت الى فتح جميع الدفاتر المنسية، كمناطق المادة 140 وحقوق المؤنفلين وتعويضات الكردية المدمرة، بل ووصفت تعامل مع الاقليم بأنه يفتقر للعدالة.بيان حكومة الاقليم التصعيدي والذي خرج من جلسة استثنائية، كان أشبه ما يكون بورقة تحذيرية لبغداد.. فكل هذه الحقوق المسكوت عنها اختارت استذكارها الان على ما يبدو ضمن استراتيجية الضغط الأقصى، فعرض الملفات الثقيلة سيدفع الطرف الاخر لتلبية اقلها، وهي الرواتب، بل أن عدم الرضا عن شكل الشراكة بالعملية السياسية اقترن بتلويح كردي بالانسحاب من الحكومة في .#اربيل غير راضية عن شكل الشراكة السياسية.. وتلوح بالانسحاب من الحكومةسيطرت التصريحات السياسية على أزمة الرواتب ومستحقات وحقيقة تلبية التزاماته تجاه ايضا، حتى ضاعت الحقيقة، بينما تتضارب التصريحات بين وزارة المالية التي تؤكد ارسال حصة الاقليم من الرواتب كاملة، وبين التي تقول أن الرواتب منقوصة.بدأت الازمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، وتقول انه يحتاج لـ995 مليار دينار شهريًا للرواتب، لكن تمويل في الاشهر الثلاثة الاخيرة انخفض بين 700 و400 مليار دينار، وبينما تمكنت من استخدام ايراداتها غير النفطية لسد العجز برواتب اكتوبر ونوفمبر، لم تنجح الايرادات غير النفطية من سد عجز راتب شهر ديسمبر الاخير من العام 2024، لأن المجموع اصبح حوالي 750 مليار دينار بينما المطلوب اكثر من 990 مليار دينار، فيما ترفض تسليم الرواتب لجزء من الموظفين وحرمان غيرهم.بالمقابل، لا تتعامل وزارة المالية مع الارقام التوضيحية بشكل شهري، بل تقول في توضيحها أنها ارسلت خلال 2024 بالكامل حوالي 11.5 تريليون دينار وهي قيمة رواتب موظفي الاقليم السنوية، لكن الاقليم يقول ان ارسلت 10 تريليونات فقط، وهناك عجز يبلغ 1.8 تريليون دينار تم تعويضه من الايرادات غير النفطية.وتبلغ حصة من الموازنة اجمالا حوالي 21 تريليون دينار، لكن لعدم وجود للنفط الخام من وبالتالي عدم تسلم شيئا من هذا النفط، جعل تمويل مقتصرا على الرواتب، فالنفط ينتج في بمقدار 280 الف برميل يوميًا، تنتجه الشركات الاجنبية وتبيعه للمصافي او لمقاولين يقومون بدورهم ببيعه خارج الحدود في عملية لا تعد حكومة بصفتها الرسمية طرفًا فيها، بالتالي لا تدخل عائدات هذا النفط في خزينة الاقليم الرسمية.