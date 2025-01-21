البرلمان يمرر القوانين الجدلية الثلاث بسلة واحدة.. والاعتراضات تتصاعد‎

بعد ان كانت سببا بتعطيل العديد من الجلسات تمكن من التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات دفعة واحدة، وسط تعهدات نيابية بمتابعة تنفيذها، فيما كان مصير تعديلات الموازنة التاجيل.الجلسة شهدت خلافات حادة بعد اعتراض عدد كبير من النواب على الية التصويت، وسط تلويح بالطعن بقانونيتها.