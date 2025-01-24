مخاوف من الكارثة.. تفاصيل جديدة عن حريق المحطة الخامسة بحقل الرميلة الشمالي

وذكرت المصادر للسومرية نيوز ان النيران لا تزال مشتعلة وفي حال وصل الحريق إلى الخزان المجاور قد يحصل انفجار ضخم يؤدي إلى حقيقة واختفاء الحقل بالكامل، مشيرة إلى ان فرق الدفاع المدني لا تزال تحاول اخماد الحريق، لكن دون جدوى.واكدت المصادر، تسجيل 4 إصابات نتيجة الحريق المندلع في المحطة.وفي وقت سابق، وذكر مصدر محلي لـ نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في المحطة الخامسة بحقل بالبصرة".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".