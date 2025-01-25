ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. استجواب وزيرة الاتصالات وإضراب موظفي الإقليم

- مع اقتراب الزيارة من ذروتها.. جموع الزائرين تواصل السير نحو .. واستمرار الاستنفار امنيا وخدميا- جمع اكثر من تسعين توقيعا لاستجواب وزيرة الاتصالات، ولجنة التخطيط تؤشر إخفاقا لنحو سبع وزارات- احتجاجاً على تأخر الرواتب.. موظفو الاقليم يستعدون لتنفيذ اضراب شامل بدءا من يوم غد الاحد- حماس تفرج عن اربع اسيرات اسرائيليات ضمن الدفعة الثانية لعملية التبادل، وتستعد لاستقبال مئتي اسير فلسطيني