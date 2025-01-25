نشرة السومرية.. "العيث" تستغيث وحراك لتمرير تعديل الموازنة

# وسط استنفار امني وخدمي.. الزائرون يواصلون المسير صوب مع اقتراب الزيارة الرجبية من ذروتها# الكشف عن حراك لتمرير تعديل قانون الموازنة.. ومصادر نيابية تؤكد: الاجراء يهدف لحل الخلافات بين واربيل# في .. اهالي منطقة العيث يعيشون اوضاعا مأساوية بغياب ابسط الخدمات.. ويناشدون عبر بتحرك حكومي# اتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى.. حماس تفرج عن اربع محتجزات.. والاحتلال يطلق سراح مئتي اسير