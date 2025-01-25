هل يجوز قانونياً التصويت على القوانين بسلة واحدة؟.. برلماني يوضح

وقال الساعدي في تصريح لـ نيوز: "نحن لسنا مع تمرير القوانين بهذه الطريقة، لكن الأمر واضح قانونيا، والمصلحة الوطنية العليا تفرض علينا المضي بهذا الاتجاه".وأشار إلى أن "عددا من النواب قدموا طعنا لدى الاتحادية بشأن التصويت بسلة واحدة"، مؤكدا "عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك".ويم الثلاثاء الماضي، أتم مجلس النواب، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة".وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، أنه تم "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩".وأضاف البيان، أنه تم التصويت على "مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وتابع، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".وجاء التصويت على هذه القوانين بعد مخاض عسير، وخلافات امتدت لأشهر، ودفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.