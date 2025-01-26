الحديث عن انجازات مهمة في برنامج السوداني .. واخفاق نحو 7 وزراء

ويترقب اعضاء بمجلس النواب طرح هذه التقارير في الجلسات المقبلة، وسط تأكيدات على الاستعداد لاستجواب أي يثبت تقصيره.وتتحدث مصادر نيابية ان الاسبوع المقبل سيشهد حراكا تشريعيا ورقابيا مكثفا لمجلس النواب، سيما بعد التخلص من احمال القوانين الجدلية التي اثقلت عمل طيلة الأشهر الماضية.