نشرة السومرية.. تركيا تقدم عرضا للعراق والبرلمان يفتح ملف الاستجوابات

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 26 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#تركيا تعرضُ على العراقِ اقامةَ تحالفٍ مع سوريا والأردن لمحاربةِ وضبطِ الحدود



#البرلمانُ يفتحُ ملفَ الاستجوابات..محافظ ُ البنكِ المركزي ووزيرا الصحةِ والكهرباء على رأسِ القائمة



#الاحتلالُ الصهيوني يستهدفُ اللبنانيين في الجنوب .. ويمنعُ الفلسطينيين من العودةِ الى شمالِ غزة

# ملايينُ الزائرين يؤدونَ مراسمَ الزيارةِ الرجبية.. وبغدادُ تعلنُ نجاحَ خطتِها الامنيةِ والخدمية#تركيا تعرضُ على العراقِ اقامةَ تحالفٍ مع سوريا والأردن لمحاربةِ وضبطِ الحدود#البرلمانُ يفتحُ ملفَ الاستجوابات..محافظ ُ البنكِ المركزي ووزيرا الصحةِ والكهرباء على رأسِ القائمة#الاحتلالُ الصهيوني يستهدفُ اللبنانيين في الجنوب .. ويمنعُ الفلسطينيين من العودةِ الى شمالِ غزة