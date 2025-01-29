نشرة السومرية.. استجواب لعدد من الوزراء وتأخر رواتب موظفي الاقليم

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاربعاء 29 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• الماليةُ الاتحاديةُ تنأى بنفسِها عن تأخرِ رواتبِ موظفي الاقليم وترمي الكرةَ بملعبِ حكومةِ



• تتجاوزُ ملفَ الحدودِ وتتسللُ الى حقولِ النفطِ العراقيةِ باستخدامِ الحفرِ المائل



• بغدادُ تحتضنُ اجتماعاتٍ امنية ً دولية ً واقليمية ً لبحثِ الامنِ في المنطقةِ وتداعياتِ سقوطِ

• وزراءُ الكهرباءِ والدفاعِ والاتصالاتِ على قائمة الاستجوابات.. والاتهاماتُ عقودٌ مشبوهة ٌ وهدرٌ للمال• الماليةُ الاتحاديةُ تنأى بنفسِها عن تأخرِ رواتبِ موظفي الاقليم وترمي الكرةَ بملعبِ حكومةِ• تتجاوزُ ملفَ الحدودِ وتتسللُ الى حقولِ النفطِ العراقيةِ باستخدامِ الحفرِ المائل• بغدادُ تحتضنُ اجتماعاتٍ امنية ً دولية ً واقليمية ً لبحثِ الامنِ في المنطقةِ وتداعياتِ سقوطِ