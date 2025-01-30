الكويت تتسلل الى حقول نفط العراق‎.. فيديو

تتعرض الحقول النفطية الموجودة على طول الشريط الحدودي مع لعمليات حفر مائل من الجانب الاخر للحدود بغرض استنزافها خصوصا وان هذه الحقول الكبيرة لا تزال غير مستثمرة من .إلى متى يبقى نفط مستباحًا؟ وأين دور الحكومة في حماية ثروات البلاد؟