نشرة السومرية.. مجلس النواب يلتئم غداً وتحذيرات من انهيار الوضع الاقتصادي

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم السبت 1 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# يلتئم غدا لتمرير تعديلات الموازنة العامة.. وتوقعات بصعوبة اقرارها بفعل استمرار الخلافات



# بسبب ارتفاع مبيعات .. نواب ينتقدون سياسة البنك المركزي ويحذرون من انهيار الوضع الاقتصادي



# تتابعون ايضا.. حماية موكب رئيس مجلس محافظة يعتدون على افراد سيطرة امنية تابعة للجيش

# خلال لقائه خبراء وباحثين.. يستعرض منجزات البرنامج الحكومي ويؤكد: اُعد لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة# يلتئم غدا لتمرير تعديلات الموازنة العامة.. وتوقعات بصعوبة اقرارها بفعل استمرار الخلافات# بسبب ارتفاع مبيعات .. نواب ينتقدون سياسة البنك المركزي ويحذرون من انهيار الوضع الاقتصادي# تتابعون ايضا.. حماية موكب رئيس مجلس محافظة يعتدون على افراد سيطرة امنية تابعة للجيش