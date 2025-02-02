نشرة السومرية.. البرلمان يحسم جدل الموازنة ودعوات في الكونغرس لمعاقبة "الرافدين"

# البرلمانُ يحسمُ جدلَ الموازنةِ وُيقرُّ تعديلَ فقرةِ استئنافِ تصديرِ نفطِ الإقليم .. والاخيرُ يؤكدُ انهاءَ أزمةِ الرواتب#على خلفيةِ اتهامِه بغسيلِ الاموال.. دعواتٌ في الكونغرس لمعاقبةِ مصرفِ الرافدين#ضربة ٌ موجعة ٌ تطالُ قادةَ داعشِ الارهابي في الزركة ووالي من بينِ القتلى# المخلفاتُ الحربية.. خطرٌ يحصدُ ارواحَ العديدِ من المواطنين ويتسببُ باصاباتٍ بليغة