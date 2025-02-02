دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي‎.. قيديو

هل العقوبات قادمة؟ دعوات امريكية لمعاقبة عدد من المصارف على رأسها مصرف الرافدينعضو بالكونغرس الأميركي دعا لفرض عقوبات على المصرفواصفاً إياه بآلة لغسيل أموال النظام الإيرانيعضو الكونغرس رأى ان وزارة الخزانة الأميركية هي التي سمحت بتحويل الرافدين الى آلة لغسل الأموال في عهد بايدنكاشفا بان يرسل عشرة مليارات دولار سنويا لايران من اجل شراء الغاز والكهرباء بفضل الإعفاءات الأمريكيةداعيا لالغاء هذه الاجراءات وتمكين من الحصول على الطاقة من العربيةوفي المقابل فإن مصرف الرافدين التزم الصمت ولم يعلق على الاتهامات والدعوات لمعاقبتهيأتي هذا وسط اتهامات عدة بقضايا فساد من بينها التسبب بهدر المال العام وسوء بالادارةحسب ما كشفته التحقيقات السابقة باختلاس مبالغ كبيرة من الدولارات اثناء عمليات بيع العملة