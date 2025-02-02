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دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي.. قيديو
خاص السومرية
على خلفية اتهامه بعمليات غسيل الاموال بالاضافة الى تورطه بجملة ملفات فساد دعا نواب في الكونغرس الامريكي الى فرض عقوبات على مصرف الرافدين العراقي بعدما وصفوه بآلة لغسيل اموال النظام الايراني.
2025-02-02 | 14:22
2025-02-02T14:22:00+00:00
Alsumaria Tv
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دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي.. قيديو
المصدر:
السومرية
1,515 مشاهدة
على خلفية اتهامه بعمليات غسيل الاموال بالاضافة الى تورطه بجملة ملفات فساد دعا نواب في الكونغرس الامريكي الى فرض عقوبات على مصرف الرافدين
العراقي
بعدما وصفوه بآلة لغسيل
اموال
النظام الايراني.
هل العقوبات قادمة؟ دعوات امريكية لمعاقبة عدد من المصارف على رأسها مصرف الرافدين
عضو بالكونغرس الأميركي دعا لفرض عقوبات على المصرف
واصفاً إياه بآلة لغسيل أموال النظام الإيراني
عضو الكونغرس رأى ان وزارة الخزانة الأميركية هي التي سمحت بتحويل الرافدين الى آلة لغسل الأموال في عهد بايدن
كاشفا بان
العراق
يرسل عشرة مليارات دولار سنويا لايران من اجل شراء الغاز والكهرباء بفضل الإعفاءات الأمريكية
داعيا لالغاء هذه الاجراءات وتمكين
العراق
من الحصول على الطاقة من
الدول
العربية
وفي المقابل فإن مصرف الرافدين التزم الصمت ولم يعلق على الاتهامات والدعوات
الامريكية
لمعاقبته
يأتي هذا وسط اتهامات عدة بقضايا فساد من بينها التسبب بهدر المال العام وسوء بالادارة
حسب ما كشفته التحقيقات السابقة باختلاس مبالغ كبيرة من الدولارات اثناء عمليات بيع العملة
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