أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. جدل الأمر الولائي واستمرار اعتصام كردستان

- عقب جدل ايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة.. المشهداني يؤكد من داخل الاتحادية الالتزام بقراراتها- انتقادات للتطاول على الاتحادية.. ومراقبون يعدون تعطيل الدوام ببعض المحافظات تمردا على- توجه لاعتصام جماعي بجميع مدن الإقليم بسبب تأخر الرواتب.. ومعلمو السليمانية يواصلون الاضراب عن الطعام- ترامب يجدد دعمه لمخطط تهجير سكان غزة بشكل دائم.. وحماس تطالب بموقف ودولي حازم