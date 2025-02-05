المحكمة الاتحادية تقلب سلة القوانين الثلاثة

ويقول نواب عن اللجنة القانونية النيابية ان قرار الاتحادية الخاص بالقوانين الجدلية ليس نهائيا ويجب الالتزام به كونها اعلى قضائية.ويرى مراقبون انه في ظل فوضى المواقف وضبابية مصير قانون العفو، يتحتم على بعض الجهات السنية الابتعاد عن لغة التصعيد التي قد تضر بتنفيذ القانون، محذرين من استغلال الازمة انتخابيا على حساب عواطف الناس.