بالفيديو: دعوات لاقالة المحافظين المعطلين للدوام‎

سابقة خطيرة تكمن خطورتها في تجاوز مضامين قانونية واضحة تحدد آليات تعطيل عمل مؤسسات لأسباب موجبة فقط، إذ أن استخدام تلك الصلاحيات لتحقيق أهداف سياسية أو لخلق حالة من التوتر في الشارع، أمر يستدعي الوقوف عنده ويطرح العديد من علامات الاستفهام.يرى مختصون أن قرارات بعض بمنع الدوام في محافظاتهم لا تستند إلى صلاحيات قانونية، والتي تقتصر فقط على إعلان العطل في الطقس السيئ أو الكوارث والحوادث التي تستوجب ذلك.وهي خطوة لا يمكن أن تخرج من إطار محاولات تأجيج الشارع والإساءة للمحكمة الاتحادية وقراراتها.. وتلك سابقة خطيرة، يذهب البعض في تفسيرها باتجاه أنها محاولة لخلط الأوراق واستغلال المناصب الإدارية في المحافظات لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.وبما أن اصل الاعتراض يدور حول جدلية، خضعت ايضاً طريقة الاعتراض للجدلية ذاتها، ففي وقت اعتبر البعض تعطيل الدوام وسيلة مشروعة، يطعن أخرون في شرعيتها سيما أنها تؤثر على سير العمل في المؤسسات الخدمية وتضر بمصالح المواطنين.ومن وسط كل هذا تصدح الاصوات التي تطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.