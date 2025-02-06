اكثر من 700 شركة بمجالات مختلفة تسجل حضورها في معرض بغداد

اختلفت الدورة الحالية عن سابقاتها، معرض الدولي يشهد مشاركة واسعة من قبل شركات محلية وعالمية، تنظيم وأداء أشادت به الوفود العربية المشاركة في المعرض.الصناعة العراقية كانت حاضرة وبقوة داخل أجنحة المعرض، والمصانع المحلية كان لها الأكبر خلال المشاركة.