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عقوبات على النواب بسبب كسر النصاب
خاص السومرية
أكثر من علامة استفهام حول أداء مجلس النواب بعد ان كان مصير اغلب جلساته التأجيل، والسبب كما يعزوه نواب الى الغيابات المتكررة والخلافات المستمرة، وسط مطالبات بتفعيل النظام الالكتروني بتحديد حضور وغياب النواب.
2025-02-08 | 06:05
2025-02-08T06:05:00+00:00
Alsumaria Tv
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عقوبات على النواب بسبب كسر النصاب
المصدر:
السومرية
244 مشاهدة
أكثر من علامة استفهام حول أداء
مجلس النواب
بعد ان كان مصير اغلب جلساته التأجيل، والسبب كما يعزوه نواب الى الغيابات المتكررة والخلافات المستمرة، وسط مطالبات بتفعيل النظام الالكتروني بتحديد حضور وغياب النواب.
التأجيل الى اشعار اخر، مصير اخر جلستين لمجلس النواب، وكذا الحال ينطبق على أكثر من جلسة سابقة، والسبب غياب النصاب وكثرة الخلافات، الامر الذي دفع نوابا للمطالبة بتفعيل النظام الالكتروني بتحديد غياب وحضور النواب.
وعلى وقع تعطيل الجلسات تتراكم عشرات القوانين التي تهم شرائح مهمة بادراج
اللجان
المختصة تنتظر التشريع.
يبدو ان تغيب النواب واستمرار صراع الكتل في البرلمان، اعمى عين الرقابة وشل يد التشريع، في مشهد يضع أكثر من علامة استفهام حول الصورة التي سترتسم في مخيلة الناخب، خلال هذه الدورة النيابية التي يراها البعض بأنها الاسوأ.
المراسل
صالح الطيب
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