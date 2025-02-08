عقوبات على النواب بسبب كسر النصاب‎

التأجيل الى اشعار اخر، مصير اخر جلستين لمجلس النواب، وكذا الحال ينطبق على أكثر من جلسة سابقة، والسبب غياب النصاب وكثرة الخلافات، الامر الذي دفع نوابا للمطالبة بتفعيل النظام الالكتروني بتحديد غياب وحضور النواب.وعلى وقع تعطيل الجلسات تتراكم عشرات القوانين التي تهم شرائح مهمة بادراج المختصة تنتظر التشريع.يبدو ان تغيب النواب واستمرار صراع الكتل في البرلمان، اعمى عين الرقابة وشل يد التشريع، في مشهد يضع أكثر من علامة استفهام حول الصورة التي سترتسم في مخيلة الناخب، خلال هذه الدورة النيابية التي يراها البعض بأنها الاسوأ.