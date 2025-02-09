محتجو قضاء الشامية يطالبون باقالة قائممقام القضاء‎

اهالي قضاء في محافظة حمّلوا المحاصصة الحزبية اسباب تردي الواقع الخدمي الذي يعانون منه، مشددين على الاستمرار بالاحتجاج حتى اقالة مسؤولي الإدارات الخدمية في .