هبوط اضطراري ووفاة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي.. ما القصة؟

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز" إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية هبطت اضطراريًا في مطار الدولي بعد وفاة أحد المسافرين على متنها".وأضاف أن "الطائرة كانت متوجهة من مطار الدولي إلى أربيل"، مشيرًا إلى أنه "تم إنزال المسافرين في مطار واستدعاء فرق الإسعاف لنقل المتوفى".