برلماني يوضح أهمية طريق التنمية للتجارة العالمية.. ما علاقة قناة السويس؟

وقال البلداوي في تصريح للسومرية نيوز، ان "وزارة النقل المصرية قدمت طلبا لتقوم بربط هذ الطريق مع قناة السويس لأنه سينهي عملها بعد افتتاحه والعمل فيه".وتابع، ان " الطريق سيكون بغاية الأهمية بالنظر الى التوقف الذي حدث لحركة السفن التجارية واغلاق الممرات المائية بسبب الهجمات والحروب لاسيما في مناطق البحر الاحمر وخليج عدن"، لافتا الى ان "المصريين أدركوا ذلك واندفعوا الى هذا المجال حتى يكون البديل المناسب لقناة السويس".وطالب: البلداوي" الحكومة الى الاسراع بإكمال متطلبات طريق التنمية للوصول الى حالة التنمية والفائدة المرجوة من طريق التنمية".