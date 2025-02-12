هل يحضر الرئيس السوري المؤقت القمة العربية في بغداد؟‎

لكن ثمة سؤال سيبقى قائماً.. هل ستدعو أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت لحضور .وهل ستتماشى الحكومة مع الموقف الدولي المتناغم والمؤيد للشرع والداعم للحكومة السورية الجديدة.خصوصا وأن هناك ضغوطا على لمساعدة في الجانب الاقتصادي عبر إمدادها بالوقود.وبلا شك فان حضور الشرع لقمة سيجعل يواجه أزمة دبلوماسية، خصوصا بعد مذكرة القبض العراقية الصادرة بحقه.ما يضع الحكومة في حرج بين إرسال بضغوط إقليمية ودولية وبين من يرفض ذلك الحضور من الأوساط السياسية المحلية.واستنادا إلى مصادر فان الشرع ما يزال يواجه قضايا ارهاب داخل الاراضي العراقية.وهنا يجد كثيرون انه يتعين على الحكومة غلق الملف الأمني حول شخص الشرع أولا قبل أي خطوة لدعوته إلى العربية في .لكن وعلى الجانب الاخر تواجه الحكومة الضغط ايضاً من قبل كتل سياسية كبيرة في الداخل لعدم دعوة الشرع لحضور .وتلك القوى تحذر باستمرار من الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف العربية ليكون الشرع حاضرا في قمة .وما بين هذا وذاك يؤكد رئيس الوزراء أن ستكون منبراً لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات.بينما جدد التزام بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.