لجنة نيابية تحمل أمانة بغداد مسؤولية سرقة أموال المواطنين

نيوز – محلي

حملت النقل النيابية، اليوم الأربعاء، أمانة مسؤولية سرقة أموال المواطنين.

وقال زهير الفتلاوي لـ نيوز، ان "هناك ساحات وقوف وهمية وشوارع تحولت الى ساحات في العاصمة بغداد، حيث ان اي شخص يريد ركن سيارته امام الاطباء او العيادات او الصيدليات يجد شخصا يجبي منه أموالا بطريقة غير شرعية تقف ورائها مافيات الجريمة المنظمة واخذ الاتاوات بكل صلافة وجرأة على وعلى ".

وأضاف ان "هؤلاء يقف ورائهم المتنفذين والمعتاشين على هذا الموضوع"، محملا "امانة المسؤولية الكاملة على هذا الشيء".

وشدد على "ضرورة ان تعمل امانة بجد ومتابعة"، لافتا الى انها "تاركة هذا الموضوع امام ضعفاء النفوس والمافيات التي تقف وراءها".