من الاقتصاد إلى الأمن... صفحة تعاون جديدة بين العراق والتشيك!

ملفاتٌ عديدةٌ حملها رئيسُ الوزراءِ الى التشيك تمخضت عن فتحِ صفحةِ تعاونٍ ثنائي شملت الاقتصادَ والامنَ والصناعةَ والطاقةَ والتعاونَ العسكري.تابعوا هذا التقرير من لمعرفة التفاصيل!