نساء يتجمعن عند اسوار محاكم الموصل بانتضار معرفة مصير ذويهن مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ

تجمعت عشرات النسوة منذ ايام بانتظار سماع اية اخبار عن مصير اولادهن او ازواجهن بعد دخول قانون العام حيز التنفيذ .وأقسمت ان ذويهم لم تتلطخ ايديهم بأي جر-م بل ان العديد منهن اكدن ان تشابه الاسماء حال إلى اعتقال أولادهن.مخاوف كشفت عنها النساء لكادر في هذا التقرير!