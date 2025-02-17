ما سبب تحفظ العراق تجاه حكومة سوريا ودعوة الشرع؟.. البرلمان يُجيب

وقال السلامي في تصريح للسومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية اتخذت سياسة التقبل التدريجي في بداية العلاقات مع الحكومة السورية"، لافتا الى ان " الهواجس الامنية من سوريا لا تزال موجودة باعتبار ان القائمين عليها متورطين بعلميات إرهابية داخل البلد".وتابع، ان "العراق يبحث عن الاستقرار الامني مع سوريا باعتبارها جارة"، مشيرا الى ان "الحكومة السورية بدأت تأخذ مقبولية من المجتمع الدولي".وأردف: "التواصل الحالي وصل الى مستوى وزراء خارجية الطرفين، بعد ما كان على مستوى القيادات الأمنية فقط"، مستدركا بالقول: " الدعوة من وزير الخارجية لوزير الخارجية السوري بروتوكول طبيعي لان القمة العربية على الأبواب".وختم السلامي حديثه: "لا نستطيع ان نؤكد مجيء الشرع الى لما فيه من هواجس امنية عديدة"، مؤكدا انه " نتوقع حدوث خرق أمنى بقدوم احمد الشرع، وهذا ما سيبقي الموضوع خاص بجدية الحكومة لدعوته".