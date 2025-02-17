بنشرة السومرية.. شلل داخل البرلمان وأزمة بإدارة الدولة ونيران الاتصالات تلامس كورك

# شلل تام يصيب البرلمان، الخلافات تعطل انعقاد الجلسات.. وائتلاف قد يدخل على خط الازمة# هيئة الاعلام تؤكد المضي بالاجراءات القانونية ضد .. والاربعاء المقبل موعد الحسم النهائي لملف الديون# مع اقتراب شهر الصوم.. اسواق تشهد ركودا غير مسبوق.. والاسباب تعزى للارتفاع الكبير بالاسعار# عشية تنفيذ اتفاق الانسحاب من الاراضي .. جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال قياديا في حماس جنوبي