إطلاق هاشتاك على فيسبوك: "شكرا قناة السومرية لاستجابتها لإخوانهم حملة الشهادات"

وقال المدون "محمد حميد" في تعليق على منشور صفحة قناة الرسمية "وزير العمل أحمد الأسدي يعلن إطلاق الوجبة 5 من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين لوزارة الداخلية"، "كل الشكر والتقدير الى قناةAlsumaria TV قناة لوقوفها مع اخوانها حملة الشهادات البكالوريوس في وزارتي الدفاع والداخلية لتحويلهم من الملاك العسكري الى الملاك المدني".كما ذكر المدون علي عباس، "تحية احترام وتقدير وشكر لكل من يقف مع حملة الشهادات الجامعية البكالوريوس في وزارتي الدفاع والداخلية وقضيتهم العادلة والمحقة في تحويلهم والحاقهم بأقرانهم الذين تحولوا إلى الصنف المدني".ولا تزال قناة مستمرة على نهج الموضوعية والمهنية، وتقديم المعلومة الصادقة إلى الجمهور، ومواكبة الأحداث وتغطية الأخبار بشفافية، بالإضافة الى نقل معاناة العراقيين الى الجهات المعينة.