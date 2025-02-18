دولة القانون: هناك سوداوية في تقييم عمل مجلس النواب

وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة الفضائية، ان "هناك سوداوية في انتقاد وتقييم عمل وحضور الجلسات لم تقنن لغاية الان وقانون يلزم بالنصاب لعقد الجلسات وهناك نواب لم نشاهدهم لانهم لا يحضرون مطلقا"، مبينا ان "رئاسة غير ملمة ومدركة لحقيقة عقد الجلسات والتحضير لها ".وأضاف: "التفاهمات بين الكتل ضرورية لانعقاد جلسات البرلمان، وما عقد عدم انعقاد الجلسات هي القوانين الجدلية والتي اخرت إقرار ليست جدلية".وأشار الفتلاوي الى ان "الحشد يمثل مجموعة انتفضت لحماية بكل طوائفهم وهم جاءوا من خلفيات واعمار مختلفة وتعرضوا للاصابات وبعضهم رغم استمرارهم الا انهم كبار في السن"، مبينا ان "دولة ترى ان يكون الحشد كباقي مؤسسات الدولة الأمنية مع مراعات بعض الفروقات للخصوصية مثل فرق الخمس سنوات للتقاعد ومثال ذلك رئيس هيئة الحشد الذي تجاوز حتى فرق الخمس سنوات وهو ما يؤخر إقرار ولكن البقية يجب النظر في امرهم وإقرار قانون ينصفهم".