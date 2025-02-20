مترو بغداد يُؤجل إلى إشعار آخر.. الفضائح تُسقط الشركة المنفذة وأمانة بغداد عاجزة

وقال عبد الجبار في تصريح للسومرية نيوز، إنه " تم تحويل المشروع الى امانة عام 2006، بقرار من اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان " الاجراء الصحيح هو نقل الاموال الفائضة من امانة الى وزارة النقل لتنفيذ المشروع باعتبارها جهة الاختصاص الرئيسية".وتابع، ان "الحكومة الحالية تريد ان تعمل تصاميم جديدة ستكلفها مبالغ كبيرة جدا"، لافتا الى ان "الشركة التي تم التصريح عن اسمها والتعامل معها لتنفيذ مشروع المترو ظهرت عليها فضائح مالية وهذا ما سيعلق المشروع الى اشعار اخر".وأضاف، ان "مشروع مترو ليس من اختصاص امانة العاصمة وليس لديها خبرة، وكان المفروض بقاء المشروع في وزارة النقل".وبين عبد الجبار، انه "تم مخاطبة لتسليم اوليات مشروع المترو بلغة الأرقام، لكنه رفض في أكثر من مرة عبر وثائق رسمية، وهذا ما جعلنا نحيله الى الادعاء العام".