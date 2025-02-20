برلماني يكشف أسباب تلكؤ تنفيذ المشاريع في الديوانية.. من يقف خلفها؟

وقال الغرابي في حديث لـ نيوز، إن "محافظة شهدت تجارب قاسية كثيرة بالنسبة للمشاريع خلال السنوات السابقة، ابتدأت بشركة المتخصصة بالسدود حيث أخذت مشروع مجاري مركز ثم تلكأت به منذ عام 2011 الى يومنا هذا، حيث تم تشخيص أخطاء معينة وأعمال فنية غير مطابقة للمواصفات ثم تحول المشروع الى شركة نور الأفق، حيث تم تأشير بعض التحسينات لكن التلكؤ بقي لغاية الان".وتابع الغرابي، أن "ملف مشروع المجاري، تزامن مع إحالة 42 حيا في مركز محافظة الى شركة ائتلاف Contratas الاسبانية"، لافتا الى ان "هذه الشركة ايضا تلكأت وتم سحب العمل منها وتحقق ما كنا نخشاه حيث فشلت في انجاز جميع الأحياء، ليتم إحالة 12 حيا من أصل 42 الى شركات أخرى".وأضاف الغرابي، أن "اغلب المشاريع الاستثمارية المحالة من قبل الحكومات المركزية في محافظة هي مشاريع متلكئة بنسب كبيرة جداً تصل 80%"، معتبرا ان "ما يؤسف له استمرار الحكومة المركزية بإحالة هذه المشاريع الى نفس الشركات المتلكئة".واردف: انه "تم إحالة مجسر في محافظة بقيمة 58 مليار دينار الى نفس الشركة الاسبانية المتلكئة"، عازيا ذلك الى "الجهات المسؤولة والتخطيط والكشوفات غير المطابقة للمواصفات الفنية".ولفت الغرابي: "كان لنا الاثر الفاعل والمرتكز في سحب هذه الاعمال من هذه الشركة بعد ارسال الكثير من الكتب والوثائق التي تدل على فشل هذه الشركة".