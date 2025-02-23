جداول موازنة 2025 في العراق "مكانَك راوِح" والسبب.. تعديلات المادّة 12

لا يزال مصير جداول موازنة عام 2025 غير محدد، رغم إقرار التعديلات. وأشارت إلى عدم وجود أي نيّة لإرسال هذه الاخيرة، مرجحةً السبب إلى استمرار التعديلات في المادة الثانية عشرة التي ستؤثر على أرقام الإيرادات والنفقات. كما أنّ هناك تحذيرات من أن هذا التأخير قد يؤثر سلباً على العديد من الاستحقاقات.إليكم ما كشفه أعضاء لكادر .