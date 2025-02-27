قبل رمضان.. مواد غذائية تالفة تغزو الأسواق ومخاوف من كارثة سرطانية

وقال المعموري في تصريح لـ نيوز، ان "هذه المعامل تنتج مواد غير صالحة للاستهلاك البشري قد وزعت وتباع في الأسواق المحلية الان".وتابع، انه "تم مواد غذائية بكميات كبيرة الى الاسواق تضر بصحة الانسان وتخلط معها مواد اخرى قبل الإنتاج"، مشيرا الى ان "عملية سحبها من الأسواق في غاية الصعوبة، بالنظر الى انتشارها في الأسواق الرئيسية".وأضاف، انه "تم سحب بعض هذه المواد اثناء خط الانتاج في المعامل بعد الكشف عن استخدام مواد محظورة لغرض تجاري وربحي"، لافتا الى ان "هذه المواد تسبب امراض سرطانية تتعلق في الجهاز الهضمي ".وأردف: انه "في الآونة الأخيرة شهدت انتشار هذه المعامل في عموم العراق"، متسائلا: عن الجهات المسؤولة على هذا الملف بهذا الحجم من الخطورة".