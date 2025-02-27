نشرة السومرية.. افتتاح مشاريع استراتيجية في المثنى ودعوة أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني

• يفتتح مشاريعِ استراتيجية في المثنى، المشاريع شملت قطاع الخدمات والاسكان والطاقة والاقتصاد• تخصيصات الوقود والضيافة ترهق خزينة .. جدل اثر منح اعضاء الحكومة نحو مليار ونصف المليار دينار سنويا• في خطوة مفاجئة وتاريخية.. أوجلان يدعو حزب لحل نفسه وإلقاء السلاح