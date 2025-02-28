نشرة السومرية.. حملة كبرى على الاسواق ومرضى الثلاسيميا يشكون غياب الرعاية الصحية

# بعد اخفاقه نهارا.. ينعقد مساءً في رمضان ومطالبات بالزام النواب بالحضور لانجاز القوانين والتشريعات# اطلاق حملة رقابية شاملة على الاسواق في رمضان.. الحملة تستهدف التصدي لحالات التلاعب واستغلال المواطنين# وتتابعون .. مرضى الثلاسيميا في يشكون من غياب الرعاية الصحية وتكاليف العلاج الباهظة