رئيس البرلمان الاسبق يكشف فحوى رسالة دولية وصلت العراق

وقال الجبوري في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الاوضاع التي حصلت في مؤخرًا لن تؤدي الى تغيير النظام في مؤكدًا أن الديمقراطية تبقى الوسيلة الوحيدة لأي تحول سياسي". كما شدد على "ضرورة أن يتعامل مع وفق مصالحه، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، معتبرًا أن التردد في التعامل مع الإرادة السورية الجديدة غير مبرر".وعن العلاقة مع إيران، أشار الجبوري إلى أن بات معزولًا عن محيطه والعالم بسبب ارتباطه القوي بطهران، مشددًا على أن وجود في المنطقة لن ينتهي بمجرد ما حدث في ولبنان. كما أكد أن محور المقاومة تعرض لضربات قوية، وأن يواجه ضغوطًا لقطع علاقته بهذا المحور.وفيما يتعلق بملف التطبيع، أوضح الجبوري أن لا تدفع في الوقت الحالي إلى التطبيع مع إسرائيل، رغم أن كثيرًا من السياسيين العراقيين لا يبدون معارضة لهذه الفكرة.وحول المشهد السياسي الداخلي، اعتبر الجبوري أن “الهيمنة الشيعية على القرار السني لم تكن وليدة اليوم”، مضيفًا أن “السنة مشاركون في العملية السياسية، لكنهم ليسوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار”.و وصف التحالف الثلاثي بأنه كان يمثل “فتنة”، وأن الأحداث التي تلته كشفت حقيقته، مشيرًا إلى أن هذا التحالف جاء بتأثير خارجي، وفق قوله.