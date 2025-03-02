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رئيس البرلمان الاسبق يكشف فحوى رسالة دولية وصلت العراق

خاص السومرية

2025-03-02 | 16:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس البرلمان الاسبق يكشف فحوى رسالة دولية وصلت العراق
1,717 شوهد

أكد رئيس مجلس النواب الأسبق، سليم الجبوري، أن الرسالة الدولية التي وصلت إلى العراق تؤكد ضرورة إنهاء الوجود المسلح للفصائل، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة أمام العراق لا تتعدى الاستجابة أو تحمل العواقب.

وقال الجبوري في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الاوضاع التي حصلت في سوريا مؤخرًا لن تؤدي الى تغيير النظام في العراق مؤكدًا أن الديمقراطية تبقى الوسيلة الوحيدة لأي تحول سياسي". كما شدد على "ضرورة أن يتعامل العراق مع سوريا وفق مصالحه، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، معتبرًا أن التردد في التعامل مع الإرادة السورية الجديدة غير مبرر".

وعن العلاقة مع إيران، أشار الجبوري إلى أن العراق بات معزولًا عن محيطه العربي والعالم بسبب ارتباطه القوي بطهران، مشددًا على أن وجود إيران في المنطقة لن ينتهي بمجرد ما حدث في سوريا ولبنان. كما أكد أن محور المقاومة تعرض لضربات قوية، وأن العراق يواجه ضغوطًا لقطع علاقته بهذا المحور.

وفيما يتعلق بملف التطبيع، أوضح الجبوري أن الولايات المتحدة لا تدفع العراق في الوقت الحالي إلى التطبيع مع إسرائيل، رغم أن كثيرًا من السياسيين العراقيين لا يبدون معارضة لهذه الفكرة.

وحول المشهد السياسي الداخلي، اعتبر الجبوري أن “الهيمنة الشيعية على القرار السني لم تكن وليدة اليوم”، مضيفًا أن “السنة مشاركون في العملية السياسية، لكنهم ليسوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار”.

و وصف التحالف الثلاثي بأنه كان يمثل “فتنة”، وأن الأحداث التي تلته كشفت حقيقته، مشيرًا إلى أن هذا التحالف جاء بتأثير خارجي، وفق قوله.
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