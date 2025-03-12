بعد إخفاق البرلمان في عقد الجلسات... دعوات لحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة

تؤكد رئاسة انها غير مسؤولة عن اخفاق المجلس بعقد الجلسات مشيرة الى ان السبب يكمن في عدم حضور بعض الكتل وهو ما دفع نواب للمطالبة بحل المجلس وأجراء انتخابات مبكرة.أعضاء في يتحدثون للسومرية في هذا التقرير!