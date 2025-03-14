ومنذ بدء العام الحالي، كان مطار يسجل رحلات قياسية اعلى من الرحلات المسجلة في عامي 2024 و2023، حيث كان متوسط عدد الرحلات اليومية منذ بدء العام الحالي 2025 بين 65 و70 رحلة يوميا، ولا ينخفض ابدا عن 62 رحلة يوميًا، مقارنة بمعدل رحلات في العامين الماضيين يحوم في نطاق الخمسينات ولا يتجاوز الـ65 رحلة يوميا في احسن الأحوال.لكن منذ بدء شهر رمضان وبين الأول والثاني اذار/مارس وحتى الان، وعدد الرحلات في انحدار مستمر، حيث انخفض من 69 رحلة يوميا، الى 52 رحلة حتى يوم امس، وبانخفاض تدريجي، بحسب بيانات موقع فلايت اوير الذي تتبعته نيوز.ومنذ 9 مارس وحتى الان، وعدد الرحلات انخفض لمستويات اقل من عامي 2023 و2024 لنفس الفترة، حيث يبلغ عدد الرحلات بين 52 و55 رحلة يوميًا، بينما كان عدد الرحلات لذات الفترة من العامين الماضيين يتراوح بين 58 و74 رحلة يوميا.ويعد هذا العدد من الرحلات هو الأدنى منذ شهر نوفمبر 2024، عندما تم تعليق الرحلات من بعض الدول الى العراق وعدم المرور باجوائه نتيجة تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتناوب الضربات والقصف بين ايران وإسرائيل.