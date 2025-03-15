توريث للمناصب الإدارية في الديوانية!

احتكار المناصب الادارية... المتنفذون يستأثرون بالمناصب الادارية والتنفيذية ويورثونها لابنائهم





في محافظةِ انتهجت الاحزابُ المتنفذةُ نهجا غريبا لا علاقةَ له بالسياسةِ اذ يسعى المتنفذون في هذه الاحزابِ الى الاستحواذِ على المناصبِ الاداريةِ والتنفيذيةِ في المحافظةِ من خلال توريثِها لابنائِهم او لاقاربِهم دون ايِ اعتباراتٍ لقوانينِ الخدمةِ الاتحاديةِ او الكفاءةِ الادارية.