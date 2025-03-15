زيادةٍ في الغلةِ الزراعيةِ صلاح الدين... وتخوف لدى الفلاحين

ادى الاستقرارُ الامني بمحافظةِ الى زيادةٍ ملحوظٍة في الغلةِ الزراعيةِ ما دفع بالحكومةِ المحليةِ الى زيادةِ الطاقةِ الاستيعابيةِ لمخازنِ الحبوبِ وهو ما يؤشرُ ارتفاعا بالرقعةِ الزراعيةِ عن السنواتِ السابقة.معنيون في هذا الشأن يتحدثون للسومرية في هذا التقرير!