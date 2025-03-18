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علاوي: التفكير في تقسيم البلد منتهى المأساة وهذا ما تريده اسرائيل

خاص السومرية

2025-03-18 | 17:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
علاوي: التفكير في تقسيم البلد منتهى المأساة وهذا ما تريده اسرائيل
3,018 شوهد

اكد الوزير السابق، محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثا، ان التفكير في تقسيم البلد منتهى المأساة وهذا ما تريده اسرائيل.

وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "اختلاف بيان بومبيو عن رئاسة الوزراء يدل على التباين في وجهات النظر"، مشيرا الى ان "الجولاني متهم داخل العراق بجرائم لكنه في هذه المرحلة رئيس لسوريا".

واضاف، انه "ليس للعراق مصلحة في التدخل بالشأن السوري، ويجب ان تكون الحكومة حازمة في منع من يريد التدخل في سوريا".

وتابع، انه "يجب التعامل مع الحشد الشعبي كقوة عراقية عسكرية اساسية، ولا يجب الاستجابة لضغوط الامريكان فيما يتعلق بالحشد الشعبي".

واكمل، ان "الامريكيين محقون بغضبهم من ضرب سفارتهم في بغداد وتصريحات ترامب خطيرة بخصوص تعويضات الحرب".

وبين ان "سياسة البنك المركزي خاطئة في توفير الدولار للمستوردين، وهناك من جمع ثروات طائلة مهربة بسبب مزاد العملة"، مردفاً ان "هناك مليارات الدولارات هربت الى لبنان ولا يمكن استعادتها كونها غير رسمية والبنوك اللبنانية خسرتها".

ولفت الى ان "وضعنا المالي صعب وقد نلجأ الى احتياطي البنك المركزي، ووصلنا الى مرحلة خطيرة بسبب ارتفاع الدين الداخلي"، مبينا انه "لا توجد حلول واقعية لخروج العراق من الاقتصاد الريعي".

واكد ان "الاحزاب تتعامل مع الوزارات بوصفها نوعا من التمويل، والشيعة وقفوا معي بالظاهر خلال ترشيحي لرئاسة الوزراء لكن الصدر كان ابرز الداعمين".



واوضح ان "هناك طرفاً ثالثاً قتل المتظاهرين في تشرين"، مستدركاً ان "التفكير في تقسيم البلد منتهى المأساة وهذا ما تريده اسرائيل كونه مخطط لها من قبلهم".

واستطرد بالقول: "كسينجر كان يعتقد ان تحويل العرب الى دويلات صغيرة امراً مهماً لاسرائيل".

واختتم قوله بأن "السيد السيستاني لم يكن يتدخل بشكل مباشر في الامور السياسية، وهو من اصر على كتابة الدستور بأيادي عراقية".
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