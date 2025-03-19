النجيفي: وضع الموصل تغير ونطالب بقانون لإعمار نينوى

اعتبر الأمين العام لحزب المسار الوطني عبد الله النجيفي، الخميس، أن وضع مدينة اليوم ليس كما في السابق، فيما طالب بقانون خاص لإعمار .

وقال النجيفي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، وضع اليوم ليس الوضع في السابق والفواعل السياسية تغيرت ولابد من جديد".

وأضاف أن "الموصل لا تقاس على حاضرها هي عبارة عن تاريخ ممتد"، معتبرا أن "أهالي هم أبناء دولة".

ولفت النجيفي "نطالب بقانون خاص لإعمار نينوى"، مشددا بالقول "نينوى فيها عمق اقتصادي ويجب أن تدار هذه الموارد بشكل صحيح".

وبشأن وضع ، قال النجيفي "الشبك مكون مسالم لكنه وضع وسط الصراع"، مشيرا الى أن "هناك فصائل تستغل من جهات أخرى".

وتابع الأمين العام لحزب المسار الوطني أن "هناك مجتمعات عشائرية في لا تقبل القهر"، مضيفا "لا نتقبل الاكراه وفرض الارادات".





