مجلس الوزراء يعفي مدراء في الكهرباء وأمانة بغداد‎.. فيديو

تلكؤ في المشاريع وسوء الادارة التي رافقت موجة الامطار اسقطت عددا من المدراء العامين من سلة اما في وزارة الكهرباء فأسقطتهم نتائج التقييمات التي تعتمدها لاول مرة حكومة .عمليات الاقالة والاعفاء التي انتهجتها الحكومة وجد فيها المراقبون خطوة كبيرة في انتاج عهد جديد في الادارات العامة للبلد وانهاء ما تراكم منها خلال السنوات السابقة التي تميزت بتراجع اداء العديد منها.