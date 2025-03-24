تعليق برلماني على خلاف وزارة النقل مع سلطة الطيران المدني

وقال عبد الجبار في تصريح للسومرية نيوز، ان "كتاب سلطة الموجه الى شركة الخطوط الجوية العراقية هو كتاب صحيح وضمن واجبات سلطة منح الترخيص لكل مدير قسم تخصصي ولكل مدير شركة طيران سواء كانت شركة الطيران حكومية او أهلية".وتابع، انه "من واجبات سلطة الطيران ان تمنح الترخيص الى مدير المطار لأنه حسب تعليمات للطيران يجب ان يكون مهندس مدني ويمتلك خبرة كبيرة في قطاع ادارة المطارات".وأضاف، ان "رد وزير النقل على كتاب سلطة الطيران غير مناسب واعتقد حسب صيغه كتابه ان هذا الكتاب اعد من قبل الجهة القانونية في الوزارة".وأردف عبد الجبار: "انتشار الكتب والمخاطبات والمساجلات بين الطرفين بهذا الاسلوب لأنه يعبر عن عدم وجود الخبرة لدى كبار المسؤولين في الدولة"، مشيرا الى ان " التصعيد يضر بالعراق سلبيا وليس بصالح سمعته دوليا".