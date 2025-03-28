استحداثِ مناطق جديدة كمحافظات... الخلافات تطيح مرة اخرى بمصير الجلسات

جلسة الاربعاء... استحداث المحافظات يثير الخلافات ويطيح مرة اخرى بمصير الجلسات





اطاحت الخلافاتُ السياسيةُ حول استحداثِ مناطقَ جديدةٍ كمحافظاتٍ اسوةً بحلبجة بمصيرِ جلسةِ البرلمان في مشهدٍ ينذرُ بدخولِ السلطةِ التشريعيةِ بازمةٍ جديدةٍ بعد مطالباتٍ بالتصويتِ على اقضيةِ الطوز وتلعفر والزبير وحلبجة بسلةٍ واحدة.