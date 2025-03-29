قانون الانتخابات في العراق: مقترحات التعديل تواجه صعوبات زمنية وسياسية

أكّد نوابٌ أنّ مساعي تعديل لاتزال مجرد مقترحاتٍ وهو ما قد يجعلها صعبة التحقيق في ظل ما تبقى من وقتٍ لا سيما وأنّ ما تحتاجه المفوضية لاكمال استعداداتِها الفنية واللوجستية ستة اشهر.إليكم ما كشفه بعض النواب للسومرية.