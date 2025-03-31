السوداني يفتح العديد من المشاريع الخدمية في ميسان

تأتي زيارة إلى لتعكس التزام الحكومة بتطوير المحافظةِ والايفاء بوعودها في مجال النهوض بواقع البِنى التحتية، حيث افتتح عددا من المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية.تابعوا التقرير من لتكتشفوا أي من المشاريع افتتحها السوداني؟