غضب دولي من رسوم ترامب: هل نشهد حربًا تجارية عالمية؟

أثارت رسوم الاخيرة موجة غضب وصدمة لدى الدول المستهدفة، فيما تباينت الردود بين من يحضر لإجراءات انتقامية مضادة وبين من اختار التأني لحين وضوح الرؤية بالكامل.. فيما برزت تحذيرات من اندلاع حرب تجارية عالمية.التفاصيل في هذا التقرير من .